Résultat des législatives 2024 à Cosne-Cours-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Les enjeux locaux de Cosne-Cours-sur-Loire : tour d'horizon démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Cosne-Cours-sur-Loire fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 437 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 749 entreprises, Cosne-Cours-sur-Loire se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (61,38%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Cosne-Cours-sur-Loire accueille une communauté diversifiée, avec ses 374 résidents étrangers, soit 3,97% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 345 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,85%, annonçant une situation économique fragile. En somme, à Cosne-Cours-sur-Loire, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.