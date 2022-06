En direct

19:39 - Du côté de la gauche, les 11,34% de Mélenchon à Nouan-le-Fuzelier convoités Les habitants de Nouan-le-Fuzelier avaient donné 11,34% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,09% et 1,11% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 15,54% à Nouan-le-Fuzelier pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Nouan-le-Fuzelier ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Nouan-le-Fuzelier, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 30,29% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 27,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,34% et Éric Zemmour à 9,36%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler la donne et donc le résultat des législatives à Nouan-le-Fuzelier ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle est tombé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Nouan-le-Fuzelier ? À Nouan-le-Fuzelier, le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2022. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid-19 et ses répercussions en matière sanitaire et économique seraient notamment en mesure de détourner l'attention des habitants de Nouan-le-Fuzelier de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,26% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 75,03% au premier tour, c'est-à-dire 1 283 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Nouan-le-Fuzelier va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 48,63% des personnes en capacité de participer à une élection à Nouan-le-Fuzelier avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,81% pour le round numéro deux. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.