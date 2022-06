En direct

19:32 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Noyers-sur-Cher ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Noyers-sur-Cher, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 15,24% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,41% et 1,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 18,82% à Noyers-sur-Cher pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Noyers-sur-Cher ? Avec 33,17% des votes exprimés, au premier round à Noyers-sur-Cher, Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 26,41%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,24% et Éric Zemmour à 6,83%. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble est tombée à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Noyers-sur-Cher À Noyers-sur-Cher, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 26,36% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,71% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Noyers-sur-Cher ? L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 2 077 personnes habilitées à participer à une élection à Noyers-sur-Cher s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 53,39%), contre une participation de 50,65% au second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.