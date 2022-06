Résultat de la législative à Olivet : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Olivet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - À Olivet, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Olivet au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Avec 38,95% des suffrages, au 1er round à Olivet cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 17,54%, au-dessus de Marine Le Pen à 13,41% et Éric Zemmour à 7,49%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Olivet ? La participation sera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2022 à Olivet. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 14 611 personnes en âge de voter dans la ville, 19,66% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,72% au premier tour. Le conflit armé russo-ukrainien serait de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Olivet. 11:30 - L'abstention aux législatives à Olivet va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 14 748 personnes en capacité de participer à une élection à Olivet s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 55,7%), contre une participation de 49,61% pour le tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les électeurs d'Olivet ont jusqu'à 19 heures pour faire leur choix 8 candidats sont en lice dans la circonscription d'Olivet ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants un peu en dessous de celui des autres circonscriptions. Les 14611 électeurs de la cité auront jusqu'à 19 heures pour rejoindre le bureau de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Olivet

Les élections législatives 2022 auront lieu à Olivet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Sabryna Khider Droite souverainiste Stéphanie Rist Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thierry Cousin Union des Démocrates et des Indépendants Patricia Lequen Reconquête ! Dounia Khuwaylid Divers Claude Trepka Divers extrême gauche François-Valbert Helie Rassemblement National Ghislaine Kounowski Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Olivet : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 38,95% des suffrages au premier tour à Olivet. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,54% et 13,41% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Olivet avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 73,80% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 26,20% des voix. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Olivet (45160) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.