Résultat de la législative à Orgeval : en direct

12/06/22 10:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Orgeval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - 120 minutes de plus pour se prononcer à Orgeval La ville d'Orgeval ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 20 heures pour faire leur devoir. Un prolongement de 2 heures en comparaison de l'horaire habituel (18 h dans de nombreuses autres communes) établi par décision préfectorale, pour pousser le plus grand nombre à participer. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Orgeval soit autant en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Orgeval

Les élections législatives 2022 auront lieu à Orgeval comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste François Moutot Divers droite Jean-Pierre Mercier Divers extrême gauche Dimitri Carbonnelle Ecologistes Lamine Boudiaf Divers Edwin Legris Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marc Tran Divers Isabelle Fournière Ecologistes Jean-Louis Mettelet Rassemblement National Karl Olive Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathieu Paranthoën Ecologistes Sabine Clément Reconquête !

Législatives 2022 à Orgeval : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Orgeval seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 44.6% des votes au premier tour à Orgeval, devant Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 11.9% et 11.8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Orgeval avec 76.0% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 24.0% des voix. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?