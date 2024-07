17:29 - Plaisir : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Plaisir est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 24,31% de cadres pour 31 375 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 2 133 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 21,05% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,96% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 3 399 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 15,80%, Plaisir se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 652 euros par an, la ville aspire à un avenir prospère. À Plaisir, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.