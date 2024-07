Résultat des législatives 2024 à Poissy : les premiers chiffres du 2e tour

Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Comme noté dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Poissy a atteint 30,86%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 46,82% des votants de Poissy, à comparer avec un taux d'abstention de 49,62% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

L'un des critères principaux de ces élections législatives 2024 est incontestablement le taux de participation. Le taux de votants à Poissy pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 69,14%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,64% au premier tour et 49,71% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,03% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 76,73% au premier tour, soit 17 118 personnes. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Poissy ?

17:29 - Dynamique électorale à Poissy : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Poissy, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,16%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,91%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 17,69% et d'une population immigrée de 22,05% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,43%), témoigne d'une population instruite à Poissy, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.