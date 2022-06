Résultat de la législative à Orvault : en direct

En direct

17:06 - À Orvault, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Orvault dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Orvault, Emmanuel Macron accostait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 38,77% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,42%. Suivaient, avec 11,1%, Marine Le Pen et enfin, à 9,2%, Yannick Jadot.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Orvault À Orvault, l'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement la participation. L'inflation combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple capables de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Orvault (44700). A l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Orvault, le score de la participation lors des législatives sera un élément important Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 55,82% au premier tour des votants d'Orvault, contre une abstention de 44,34% pour le second round.