Résultat des législatives 2024 à Treillières : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Treillières : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

À Treillières, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec une densité de population de 300 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,55%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,38%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 201 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,5%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,3%), témoigne d'une population instruite à Treillières, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.