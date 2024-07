Résultat des législatives 2024 à Sautron : les premiers chiffres du 2e tour

L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Les données montrent une participation de 77,91% au premier tour des élections législatives 2024 à Sautron, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 6 622 personnes en âge de voter à Sautron, 63,73% avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 60% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Sautron : ce qu'il faut retenir

En pleine campagne électorale législative, Sautron se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 27,93% de cadres pour 8 512 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 647 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,72%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 183 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 37,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 720,21 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Sautron, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.