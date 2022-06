Résultat de la législative à Paray-Vieille-Poste : en direct

12/06/22 11:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Paray-Vieille-Poste sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - Des horaires allongés pour ces législatives à Paray-Vieille-Poste Les éléments clés de ces législatives à Paray-Vieille-Poste sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un chiffre un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 20 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour optimiser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Paray-Vieille-Poste

Les élections législatives 2022 auront lieu à Paray-Vieille-Poste comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Florie Marie Divers gauche Antony Cardoso Reconquête ! Rabia Daas Divers centre Robin Reda Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Dumaine Les Républicains Jacques Racine Divers Marc Hoquet Divers extrême gauche Audrey Guibert Rassemblement National Olivier Vagneux Ecologistes Claire Lejeune Nouvelle union populaire écologique et sociale Josselyne Rigollet Droite souverainiste Catherine Bompard Ecologistes

Législatives 2022 à Paray-Vieille-Poste : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Paray-Vieille-Poste (91) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 26,8% des suffrages au premier tour à Paray-Vieille-Poste, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien député européen avaient obtenu 22,6% et 22,1% des votes. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 52,7% des suffrages face à Marine Le Pen (47,3%). Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?