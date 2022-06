Résultat des législatives à Pau - Election 2022 (64000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pau

Le résultat des élections législatives 2022 à Pau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques : 20 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pau Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,78% 34,74% Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,57% 32,41% François Verriere Rassemblement National 14,01% 11,73% Sandrine Lafargue Les Républicains 7,61% 5,20% Juliette Gillot Reconquête ! 4,02% 4,55% Jacques-Henri Soulere Divers 3,69% 3,56% Muriel Lorenzi Ecologistes 2,85% 2,79% Jean-Jacques Pinoteau Divers 1,48% 1,31% David Ponsard Vidal Droite souverainiste 1,13% 1,33% Agnès Hegoburu Divers extrême gauche 0,95% 1,20% Cédric Andraud Ecologistes 0,91% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Pau Taux de participation 52,93% 50,06% Taux d'abstention 47,07% 49,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,71% Nombre de votants 36 526 12 752

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Reste encore à déterminer si les citoyens des 89 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Pau.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pau Jean-Paul Mattei Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,20% 34,97% Cécile Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,47% 30,71% Frédérique Joint Rassemblement National 16,44% 12,90% Emilie Lassus-David Divers 7,79% 4,51% Marc Gairin Reconquête ! 6,66% 7,23% Jacques Mauhourat Ecologistes 3,73% 3,81% Lucien Civiletti Divers 1,49% 1,37% Cyrille Marconi Divers extrême gauche 1,42% 1,47% Tiphanie Senmartin-Laurent Ecologistes 1,41% 1,93% Patrick Cescau Régionaliste 1,38% 1,10% Participation au scrutin Circonscription Pau Taux de participation 53,65% 49,57% Taux d'abstention 46,35% 50,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72% 0,71% Nombre de votants 44 586 8 854

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

À Pau, les 3755 citoyens votant dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Jean-François Baby a engrangé 35% des voix au sein de l'agglomération. David Habib (Divers gauche) et Fabienne Costedoat-Diu (Les Républicains) recueillent 23% et 14% des suffrages. La participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques s'élève à 48% (soit 1 950 non-votants). Les électeurs des 172 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Pau ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pau David Habib Divers gauche 36,61% 22,54% Jean-François Baby Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,63% 34,76% Fabienne Costedoat-Diu Les Républicains 16,45% 14,06% Nicolas Cresson Rassemblement National 15,34% 12,10% Romane Albanel Reconquête ! 3,35% 5,59% Edith Peyre Ecologistes 2,65% 4,78% Françoise Le Roux Droite souverainiste 1,38% 1,44% Karine Bordenave Régionaliste 1,31% 1,10% Eric Delteil Divers extrême gauche 0,77% 0,92% Antoine Missier Divers extrême gauche 0,52% 0,86% Christelle, Huguette, Sarah Charlot Ecologistes 0,52% 1,04% Eva Pernet Divers 0,46% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Pau Taux de participation 54,52% 48,07% Taux d'abstention 45,48% 51,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 2,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 1,00% Nombre de votants 45 841 1 805

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat aux législatives de Pau pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Pau. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,89% et 2,58% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 33,48% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pau ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement un écho à Pau au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Avec 29,71% des votes, au premier tour à Pau cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 25,01%, surclassant Marine Le Pen à 14,38% et Éric Zemmour à 7,05%. 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Pau ? À Pau, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle est de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Pau. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 29,7% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 25,79% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives 2022 à Pau ? Comment ont voté généralement les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, durant les législatives, 50,03% des personnes habilitées à voter à Pau avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,25% au tour deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Pau Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Pau et il reste encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 33 impétrants qui sont candidats dans les 3 circonscriptions de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Pau : les enjeux