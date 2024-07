Résultat des législatives 2024 à Lons : les premiers chiffres du 2e tour

À Lons, le taux d'abstention constitue incontestablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 26,68% à Lons lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 18,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,32% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,34% au premier tour et 45,49% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Lons ce soir ? Les appels à contrer le RN pourraient nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Lons.

17:29 - Lons : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Lons se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 915 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 262 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Lons forme une communauté diversifiée, avec ses 841 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 34,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 166,85 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Lons, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.