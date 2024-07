Résultat des législatives 2024 à Billère : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Billère

Dans la ville de Billère, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 13,25% peut agir sur les attentes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 2873 habitants par km² et 45,01% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,1%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 382 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,48% et d'une population étrangère de 6,31% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Billère mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,22% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.