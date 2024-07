Résultat des législatives 2024 à Montardon (64121) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire très suivis Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,35% des voix à Montardon. Une percée à comparer néanmoins avec les 25,39% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Montardon A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très commenté. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. Une marche de plus sera certainement effacée ce dimanche soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. A l'inverse de la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la ville de Montardon, grattant 16,59% des votes sur place, contre 35,63% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble !). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 57,11% contre 42,89% pour les perdants. Jean-Paul Mattei remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Montardon ? Monique Becker (Rassemblement National) a obtenu 33,1% des votes à Montardon le 30 juin dernier, lors du 1er round des élections législatives. En 2e position, Jean-Paul Matteï (Ensemble pour la République) obtenait 31,31%. De son côté, Julien Brunel (Union de la gauche) obtenait 25,35% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Monique Becker rassemblant cette fois 31,14%, devant Jean-Paul Matteï avec 29,6% et Julien Brunel avec 26,49%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Montardon ? L'étude des derniers scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 21,76% au premier round des législatives 2024 à Montardon, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, sur les 2 050 inscrits sur les listes électorales à Montardon, 37,17% avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 39,45% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 78,24% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives à Montardon À Montardon, la participation est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Montardon pour le premier tour des législatives 2024 était de 78,24%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,88% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 84,15% au premier tour, ce qui représentait 1 656 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,43% au premier tour et 53,45% au deuxième tour.

17:29 - Montardon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Montardon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 392 habitants répartis dans 1 007 logements, cette localité présente une densité de 268 hab par km². Avec 186 entreprises, Montardon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,75% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,01% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,74%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 40 116 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Montardon, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.