Résultat de la législative à Petite-Île : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Petite-Île sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - Les citoyens de Petite-Île ont jusqu'à 18 heures pour voter Le vote a débuté ce matin à Petite-Île et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Petite-Île

Les élections législatives 2022 auront lieu à Petite-Île comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Ruth Dijoux Ecologistes Isabelle Payet Divers Annie-Claude Dite Saphia Boucher Rassemblement National Serge Latchoumanin Divers extrême gauche Sharif Bemat Divers centre Stéphane Albora Ecologistes David Lorion Les Républicains Rudy Thazard Régionaliste Richard Riani Divers Patricia Hoareau Droite souverainiste Emeline K/bidi Divers gauche

Législatives 2022 à Petite-Île : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 36,8% des votes au premier tour à Petite-Île. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27,7% et 19,0% des voix. Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour en rassemblant 64,1% des voix face à Emmanuel Macron (35,9%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des voix des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Petite-Île (La Réunion) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français.