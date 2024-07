Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Pierre, l'abstention est incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 50,88%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,4% au premier tour et 56,84% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Pierre ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 38,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 43,23% au premier tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des foyers français est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Pierre.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Pierre façonne les résultats électoraux ?

A mi-chemin des élections législatives, Saint-Pierre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 84 077 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 7 578 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 21,5% des résidents sont des enfants, et 17,51% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 1 175 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 2,49%, Saint-Pierre est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2031,24 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 31,9%, synonyme d'une situation économique précaire. À Saint-Pierre, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.