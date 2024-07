Résultat des législatives 2024 à Saint-Joseph : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? À Saint-Joseph, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 était de 55,93%, surpassant de 17 points celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait effectivement 38,81% au sein de Saint-Joseph (974). Le taux de participation était de 40,47% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

17:29 - Saint-Joseph : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune de Saint-Joseph, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 210 habitants/km² et un taux de chômage de 42,62%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1866,51 euros par mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (28,51%) et le nombre de résidences HLM (9,06% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Joseph mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,22% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.