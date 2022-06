Résultat de la législative à Peymeinade : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Peymeinade dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Peymeinade sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Peymeinade ? La majorité présidentielle a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Peymeinade dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême à Peymeinade avec 30,48% des suffrages, au premier round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 24,57%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,52% et Éric Zemmour à 12,4%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Peymeinade Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Peymeinade ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,12% dans la commune, contre une participation de 75,52% au premier tour, c'est-à-dire 5 119 personnes. La peur d'une reprise de l'épidémie de covid ainsi que ses retombées en matière sanitaire et économique pourraient en effet bénéficier à l'abstention à Peymeinade (06530). 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Peymeinade ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 58,84% des personnes en âge de participer à une élection à Peymeinade avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 52,84% au second round. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Peymeinade Pour ces nouvelles élections à Peymeinade, les 7 bureaux de vote (de Bureau 1 - Hôtel de Ville à Ecole Mistral Bureau 7) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Ce sont 12 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit légèrement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à Peymeinade

Les élections législatives 2022 auront lieu à Peymeinade comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Philippe Morlot Droite souverainiste Emmanuelle Sultani Ecologistes Jean-Marc Macario Les Républicains Sonia Naffati Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Gaiffe Divers droite Brigitte Reynard Ecologistes Patrick Isnard Reconquête ! Abdel Aïssou Divers droite Lionel Tivoli Rassemblement National Alain Bouilleaux Divers extrême gauche Loïc Dombreval Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurent Potentier Divers

Législatives 2022 à Peymeinade : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Peymeinade ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,5% des voix au premier tour à Peymeinade, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien député européen avaient obtenu 24,6% et 13,5% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Peymeinade avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 53,9% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46,1% des voix. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?