Résultat des législatives 2024 à Grasse : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Grasse : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment la population de Grasse peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 18,32% des résidents sont des enfants, et 8,11% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (68,91%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 13 988 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,35% et d'une population immigrée de 13,91% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Grasse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.