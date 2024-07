Résultat des législatives 2024 à Vence : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:28 - La participation peut-elle se maintenir à Vence lors de la seconde étape des législatives ? À Vence, l'un des facteurs déterminants des législatives est incontestablement le taux de participation. Dans la commune, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,41%. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 27,85% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 26,96% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,9% au premier tour et 56,29% au second tour. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français serait de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Vence (06140).

17:29 - Vence et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Vence, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec 43,49% de population active et une densité de population de 468 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 10,68% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (66,0%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 6 393 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,13% et d'une population immigrée de 10,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,08%), témoigne d'une population instruite à Vence, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.