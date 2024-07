17:57 - Les données démographiques de Carros révèlent les tendances électorales

En pleine campagne électorale législative, Carros se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 13 277 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 475 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 214 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,63%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 961 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,44%, Carros se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,28%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2319,77 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Carros, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.