Résultat de la législative à Plaisir : en direct

Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Plaisir ?

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Plaisir. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Plaisir, Emmanuel Macron terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 30,92% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 29,79%. On trouvait plus loin, avec 13,83%, Marine Le Pen et enfin, à 6,52%, Valérie Pécresse.