Résultat des législatives 2024 aux Clayes-sous-Bois : les premiers chiffres du 2e tour

Aux Clayes-sous-Bois, l'un des critères principaux des législatives est indéniablement le taux de participation. Dans la ville, 32,3% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 11 471 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 28,43% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,44% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,19% au premier tour et 52,48% au second tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure de ramener les citoyens des Clayes-sous-Bois (78340) dans les bureaux de vote.

17:29 - Dynamique électorale aux Clayes-sous-Bois : une analyse socio-démographique

En pleine campagne électorale législative, Les Clayes-sous-Bois est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 17 237 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 068 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 771 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,75% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 22,3% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les 2 002 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,81% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 883,30 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Les Clayes-sous-Bois incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.