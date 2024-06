Résultat des législatives à Plouharnel : l'élection 2024 en direct

12:08 - Coup d'envoi des législatives à Plouharnel : la participation en question

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Plouharnel (56340) ? Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient en mesure de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Plouharnel. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,32% dans la commune. L'abstention était de 21,32% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,48% au premier tour et seulement 47,92% au second tour. Quel député succédera à Jimmy Pahun dans la 2ème circonscription du Morbihan ?