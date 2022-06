Résultat des législatives à Plouharnel - Election 2022 (56340) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Plouharnel

Le résultat des élections législatives 2022 à Plouharnel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Plouharnel. Les 2100 électeurs de Plouharnel votant dans la 2ème circonscription du Morbihan ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Plouharnel. Les habitants de 38 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan. Jimmy Pahun a engrangé 33% des suffrages dans la commune. Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 21% des votes. A la 3e place, Joseph Martin (Rassemblement National) récupère 12% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 48% des habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 1 082 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plouharnel Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 33,05% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 21,28% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 12,05% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 8,95% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 6,97% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 5,27% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 7,34% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,32% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,51% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,13% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 0,75% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,38% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Plouharnel Taux de participation 53,56% 51,52% Taux d'abstention 46,44% 48,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,65% Nombre de votants 60 208 1 082

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plouharnel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Du côté de la gauche, les 15,61% de Mélenchon à Plouharnel convoités Les habitants de Plouharnel avaient livré 15,61% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,16% et 0,99% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 23,76% à Plouharnel pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Plouharnel ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Plouharnel. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Plouharnel, Emmanuel Macron atteignait la meilleure place avec 35,47% des voix, devant Marine Le Pen à 17,52%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,61% et Éric Zemmour à 9,32%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives à Plouharnel L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Plouharnel. La baisse du pouvoir d'achat pourrait éloigner les électeurs de Plouharnel des bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 101 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,68% étaient allées voter. La participation était de 78,68% au premier tour, soit 1 653 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Plouharnel à l'occasion des élections législatives 2022 ? L'étude des résultats des dernières élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 56,43% au premier tour dans la commune à Plouharnel. La participation était de 49,71% au second tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Plouharnel Au cas où vous tâtonnez encore sur les 13 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Plouharnel, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Plouharnel : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Plouharnel (56340) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour obtenir une majorité de l'hémicycle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35,5% des suffrages au premier tour à Plouharnel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière élection présidentielle et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 17,5% et 15,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plouharnel avec 64,9% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 35,1% des votes.