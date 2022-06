Résultat de la législative à Pollestres : en direct

12/06/22 11:26

Pour ces élections législatives de 2022 à Pollestres, les 4 bureaux de vote (de Salle Polyvalente Jordi Barre à Salle Polyvalente Jordi Barre) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 13 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Pollestres seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Pollestres. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 14% des votes. Le choix des votants de Pollestres était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (63% des voix), laissant par conséquent 37% des voix à Emmanuel Macron.