Résultat des législatives 2024 à Cabestany : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Comment la composition démographique de Cabestany façonne les résultats électoraux ?

En pleine campagne électorale législative, Cabestany se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 338 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 333 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,85%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 410 résidents étrangers, soit 3,95% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 224 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,0%, révélant une situation économique fragile. Pour résumer, Cabestany incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.