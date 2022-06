19:30 - Que vont décider les supporters de gauche à Pont-de-Metz ?

Les habitants de Pont-de-Metz avaient offert 16,99% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle. Les conversions des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,31% et 0,86% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 22,16% à Pont-de-Metz pour ce premier tour.