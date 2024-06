Résultat des législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson : l'élection 2024 en direct

À Pré-en-Pail-Saint-Samson (53140), le taux de participation sera un critère déterminant des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,85% au premier tour. Au deuxième tour, 50,63% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 661 personnes en âge de voter dans la commune, 22,16% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,96% au deuxième tour.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Pré-en-Pail-Saint-Samson ?

Pour voter, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Pré-en-Pail-Saint-Samson. En réponse à la large victoire du Rassemblement National aux européennes, le chef de l'État a annoncé des législatives anticipées à Pré-en-Pail-Saint-Samson et dans tout l'Hexagone. Le dernier scrutin législatif dans la 1ère circonscription de la Mayenne remonte à 2022, quelques semaines après le scrutin présidentiel. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats de la majorité présidentielle de se distinguer auprès des votants de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.