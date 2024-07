Résultat des législatives 2024 à Entrammes (53260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Entrammes : 63,86% au second tour Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Entrammes, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 46,06% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à comparer néanmoins avec les 51,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 63,86% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Entrammes aux dernières législatives Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Entrammes ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Entrammes ? Ce résultat du premier tour est immanquablement à mettre en face de ce qui s'est passé en 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Entrammes bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui réuniront 51,24% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Mayenne. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin, avec 63,86%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,14%.

20:05 - Une gauche encore favorite ce dimanche ? D'après les ultimes projections publiées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de rafler moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Guillaume Garot (Front populaire) a accumulé 46,06% des voix à Entrammes le 30 juin 2024, pour le premier round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Paule Veyre de Soras (Rassemblement National) et Vincent Saulnier (Union des Démocrates et Indépendants) avec 29% et 20,63% des votants. C'est aussi Guillaume Garot qui terminait en tête dans la 1ère circonscription de la Mayenne dans son ensemble, avec cette fois 45,39%, devant Paule Veyre de Soras avec 28,59% et Vincent Saulnier avec 20,1%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Entrammes ? Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Dimanche dernier, 73,38% des électeurs d'Entrammes ont voté au premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, sur les 1 739 inscrits sur les listes électorales à Entrammes, 55,55% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 54,98% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 73,38% de participation lors du premier tour des élections législatives à Entrammes L'une des clés de ces élections législatives 2024 est l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Entrammes lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 26,62%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,45% au premier tour et 50,15% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Entrammes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 706 personnes en âge de voter dans la ville, 19,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 16,17% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes provoquées par le conflit armé israélo-palestinien, sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Entrammes.

17:29 - Entrammes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune d'Entrammes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,55% et une densité de population de 85 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 663 €/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 876 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,15%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Entrammes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,38% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.