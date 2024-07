Résultat des législatives 2024 à Évron : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat d'Évron : un regard sur la démographie locale

Comment les habitants d'Évron peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,44%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (61,47%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2030,72 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 960 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Évron mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,12% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.