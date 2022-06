Résultat de la législative à Prinquiau : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prinquiau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Prinquiau Le vote a débuté ce matin à Prinquiau et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Prinquiau

Les élections législatives 2022 auront lieu à Prinquiau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Cécilia Bossard Régionaliste Hervé Carro Régionaliste Andréa Porcher Les Républicains Eddy Le Beller Divers extrême gauche Edith Masson Droite souverainiste Evelyne Desmarie Régionaliste Bénédicte Petreau Ecologistes Matthias Tavel Nouvelle union populaire écologique et sociale Frédérica Duvillier Reconquête ! Audrey Dufeu Ensemble ! (Majorité présidentielle) Xavier Perrin Divers gauche Gauthier Bouchet Rassemblement National David Bouchez Divers

Législatives 2022 à Prinquiau : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Prinquiau (44) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 32% des votes au premier tour à Prinquiau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 24% et 20% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Prinquiau gratifié de 61% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39% des voix. Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?