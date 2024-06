Résultat des législatives à Pruniers-en-Sologne : l'élection 2024 en direct

Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Pruniers-en-Sologne (41200), qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées au conflit militaire israélo-palestinien, seraient notamment capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pruniers-en-Sologne. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 860 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 79,68% avaient participé à l'élection, contre une participation de 81,07% au second tour, c'est-à-dire 1 507 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 55,2% au premier tour et seulement 53,74% au deuxième tour. Quel député se substituera à Roger Chudeau dans la 2ème circonscription du Loir-et-Cher ?

08:02 - Restez informé sur les élections législatives à Pruniers-en-Sologne

Pour voter, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Pruniers-en-Sologne (de Ancien Restaurant Scolaire à Ecole Maternelle). Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les forces en présence dans la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, qui parviendra à séduire les citoyens de la ville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.