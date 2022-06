En direct

19:38 - Quel résultat à Pruniers-en-Sologne pour la Nupes ? Les habitants de Pruniers-en-Sologne avaient donné 10,96% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,88% et 0,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 15,81% à Pruniers-en-Sologne pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Pruniers-en-Sologne ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Pruniers-en-Sologne. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Lors de la dernière échéance, à Pruniers-en-Sologne, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 34,88% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,74%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,96% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,8%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Pruniers-en-Sologne reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pruniers-en-Sologne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait potentiellement favoriser l'abstention à Pruniers-en-Sologne (41200). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 18,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,32% au premier tour. En proportion, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives 2022, un élément fort à Pruniers-en-Sologne ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Comment ont voté généralement les électeurs de cette commune lors des scrutins passés ? En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation s'était élevé à 56,1% au premier tour des électeurs de Pruniers-en-Sologne. Le taux de participation était de 49,89% pour le round deux.