Dans les 7 bureaux de vote de Puget-sur-Argens, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 11,99% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,86% et 0,77% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 15,62% à Puget-sur-Argens pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Puget-sur-Argens ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Puget-sur-Argens, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,6% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 21,27%, puis Éric Zemmour à 12,29% et Jean-Luc Mélenchon à 11,99%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront peut-être cette donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%.