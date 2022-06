En direct

18:50 - Que vont trancher les supporters de gauche à Puteaux ? Dans les 33 bureaux de vote de Puteaux, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 22,64% des suffrages lors de cette première manche. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,84% et 1,29% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,13% à gauche, et donc 29,77 en comptant le vote Mélenchon.

16:30 - À Puteaux, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Emmanuel Macron avait obtenu 37,6% des voix à Puteaux, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 10,86% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,64% (contre 21,95%). Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Puteaux À Puteaux, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont capables de faire avant tout gagner le pourcentage d'abstention à Puteaux (92800). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,31% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 18,96% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Puteaux va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 59,31% au premier tour au sein de Puteaux, à comparer avec un taux de participation de 52,21% au deuxième round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.