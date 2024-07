Résultat des législatives 2024 à Suresnes : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Suresnes ? Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Suresnes s'élevait à 73,02%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 80,1% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,07% au second tour, c'est-à-dire 22 413 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,07% au premier tour. Au deuxième tour, 53,65% des votants ont exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont par exemple capables de pousser les habitants de Suresnes (92150) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Suresnes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Suresnes apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 44,59% de cadres supérieurs pour 49 104 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 5 338 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 27 050 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,2%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 5 240 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 16,32%, Suresnes se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 48,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1009,92 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Suresnes, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.