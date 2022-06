Résultat des législatives à Quinçay - Election 2022 (86190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l'élection législative 2022 à Quinçay est tombé. À Quinçay, les 1695 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Vienne ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Valérie Soumaille a amassé 35% des votes au sein de la commune. En seconde position, Sacha Houlié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 31% des votes. Céline Philippe (Rassemblement National) recueille 17% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Quinçay. Les citoyens de 34 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vienne. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 57%.

Les résultats des législatives 2022 à Quinçay devraient être donnés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le verdict devrait être rendu dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

À Quinçay, le niveau d'abstention constituera l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 20,13% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 14,85% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des Français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement détourner les citoyens de Quinçay (86190) des bureaux de vote.

A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Quinçay, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 28,35% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,59%, puis Marine Le Pen, troisième avec 19,06% et Yannick Jadot à 6,66%. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront certainement ce décor à Quinçay ce dimanche. Or le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Quinçay, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 24,59% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,66% et 1,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 33,23% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28.35% des suffrages au premier tour à Quinçay, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 24.59% et 19.06% des voix. Le choix des administrés de Quinçay était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (67.17% des votes), cédant par conséquent 32.83% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Quinçay prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?