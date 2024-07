Résultat des législatives 2024 à Fontaine-le-Comte (86240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Fontaine-le-Comte ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Fontaine-le-Comte, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,18% des votes dans la localité. Un score à affiner néanmoins avec les 24,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,18% pour Yannick Jadot, 2,93% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Fontaine-le-Comte ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle poussée à Fontaine-le-Comte ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Fontaine-le-Comte ? A en croire les projections en nombre de sièges dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait susceptible de rafler pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition de gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle préserveraient une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Sacha Houlié (Ensemble pour la République) a accumulé 43,13% des suffrages à Fontaine-le-Comte le 30 juin, pour le 1er round de la législative. Estelle Chevallier (Rassemblement National) et Valérie Soumaille (Front populaire) suivaient en récupérant 24,59% et 19,18% des électeurs à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la circonscription, Sacha Houlié rassemblant cette fois 33,21%, devant Valérie Soumaille avec 28,63% et Estelle Chevallier avec 24,42%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Fontaine-le-Comte : quelle évolution ? Au fil des dernières élections, les 4 048 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Comme expliqué dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er tour des législatives à Fontaine-le-Comte était de 25,07%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait effectivement 39,19% au niveau de Fontaine-le-Comte (86). L'abstention était de 43,55% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 74,93% de participation lors de la première étape des élections législatives 2024 à Fontaine-le-Comte Le taux de participation est à n'en pas douter un critère déterminant de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation à Fontaine-le-Comte s'élevait à 74,93% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,25% au premier tour et 54,24% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,11% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 78,05% au deuxième tour, soit 2 492 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles est par exemple capable de faire augmenter la participation à Fontaine-le-Comte.

17:29 - Comment la composition démographique de Fontaine-le-Comte façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants de Fontaine-le-Comte peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 206 hab par km² et un taux de chômage de 6,5%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 584 euros/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 763 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (6,17%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,63%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fontaine-le-Comte mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,16% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.