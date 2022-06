Résultat de la législative à Réhon : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Réhon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Réhon. En direct 18:08 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à Réhon la semaine passée Le potentiel avant ces législatives à Réhon pour la Nupes pouvait être évalué à 26,8% dans la commune. C'est en effet l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Réhon ont pourtant concédé 19,82% de leurs votes à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la première étape de la législative. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Réhon ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 31,66% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Réhon dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 25,06% et 19,82% des voix. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser lors du second tour des législatives 2022 à Réhon ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 66,38% des votants de Réhon au premier tour, à comparer avec une abstention de 61,64% au second round. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Réhon ! Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 C'est donc reparti pour ces élections législatives à Réhon, avec le second épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés sur la ligne de départ pour devenir député. Les 2525 électeurs de Réhon ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Réhon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Réhon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Martine Etienne Nouvelle union populaire écologique et sociale Xavier Paluszkiewicz Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Réhon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Réhon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Réhon Xavier Paluszkiewicz (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,16% 31,66% Martine Etienne (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,88% 19,82% Muriel Di Rezze Rassemblement National 23,92% 25,06% Francis Herbays Divers gauche 9,11% 5,58% Mathieu Servagi Les Républicains 6,14% 6,83% Nicolas Rosskopf Reconquête ! 4,25% 3,99% Véronique Foltz Ecologistes 2,73% 2,28% Eurydice Reinert Divers 1,09% 1,94% Xavier Boury Divers extrême gauche 1,02% 0,23% Françoise Kral Divers extrême gauche 0,96% 1,59% Matteo Germini Divers 0,64% 0,57% Xavier Beaudouin Régionaliste 0,07% 0,46% Frédéric Grasse Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Réhon Taux de participation 37,33% 35,37% Taux d'abstention 62,67% 64,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,67% Nombre de votants 30 138 897

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Réhon. Dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, les 2536 citoyens de Réhon ont opté pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation parmi les habitants figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 35%, ce qui représente 897 votants. Xavier Paluszkiewicz a engrangé 32% des suffrages dans la commune. Muriel Di Rezze (Rassemblement National) et Martine Etienne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 25% et 20% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle découlera du vote des électeurs des 81 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Réhon : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Réhon ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 28,88% des suffrages au premier tour à Réhon. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,47% et 21,23% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour grâce à 51,64% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 48,36% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.