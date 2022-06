Résultat de la législative à Rémilly : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Il y a cinq ans, durant les législatives, 1708 inscrits sur les listes électorales de Rémilly avaient participé au vote au premier tour (soit 47,13%). La participation était de 39,81% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour.

Dimanche 12 juin pour le premier tour des législatives, les électeurs de Rémilly ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 29,89% des bulletins de vote. Les candidats Divers centre captent 19,97% des voix. Enfin, les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale décrochent 15,64% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Rémilly. C'est la candidate Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 1690 citoyens de Rémilly votant dans la 3ème circonscription de la Moselle. Françoise Grolet a recueilli 30% des voix. En 2e place, Charlotte Leduc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 16% des suffrages. Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) recueille 15% des voix. L'abstention s'établit à 57% des habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 956 non-votants. Les citoyens des 57 autres communes de la 3ème circonscription de la Moselle voteront-ils comme ceux de Rémilly ?

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Rémilly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26% et 14% des suffrages. Le choix des électeurs de Rémilly était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (54% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 46% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'Assemblée nationale les électeurs demeurant à Rémilly placeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?