Résultat des législatives 2024 à Ennery (57365) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Ennery ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Le matelas s'avère important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Ennery, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,16% des votes dans la commune. Un score à affiner néanmoins avec les 19,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,9% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,53% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN a fortement progressé à Ennery Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections des députés. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Ennery ? Au début des élections législatives à l'époque, le Rassemblement national parvenait déjà en première position à Ennery. Dans la commune, c'est Françoise Grolet qui s'imposait au premier tour avec 26,21%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,55%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,45%.

20:05 - Déjà 45,7% pour le RN à Ennery aux élections législatives Selon les toutes dernières projections communiquées juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union de la gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. A l'occasion du premier round de la législative dimanche 30 juin, les citoyens d'Ennery ont plébiscité Victor Chomard (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 45,7% des suffrages. Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) captait 34,37%. A la troisième place, Charlotte Leduc (Union de la gauche) ramassait 18,16% des votants. C'est aussi Victor Chomard qui arrivait en tête dans la 3ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 35,32%, devant Nathalie Colin-Oesterlé avec 34,66% et Charlotte Leduc avec 28,27%.

19:21 - Ennery : un autre point de vue sur la participation aux dernières élections Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Le 30 juin dernier, la participation au 1er round des législatives 2024 à Ennery a atteint 68,97%, dépassant celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 53,04% des inscrits sur les listes électorales d'Ennery. Le taux de participation était de 54,03% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Ennery Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Ennery ? 31,03% des électeurs d'Ennery ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,99% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 20,38% au second tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,18% au premier tour et 55,29% au deuxième tour. L'inflation dans le pays, combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens d'Ennery.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Ennery : ce qu'il faut savoir La composition démographique et socio-économique d'Ennery définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Dans la localité, 19,46% des résidents sont des enfants, et 8,57% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (9,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 823 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,13%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,11%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ennery mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,15% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.