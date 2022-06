En direct

20:01 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Rémilly ? Dans les 2 bureaux de vote de Rémilly, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 13,68% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,42% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 18,43% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Rémilly.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Rémilly ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Rémilly. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Rémilly, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 34,61% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 25,6%. Arrivaient ensuite, avec 13,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,51%, Éric Zemmour.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Rémilly À Rémilly, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention. La guerre russo-ukrainienne et son impact en matière énergétique et économique seraient de nature à pousser les citoyens de Rémilly à se désintéresser de l'élection. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 26,74% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation peut-elle encore descendre lors des législatives 2022 à Rémilly ? Au fil des dernières années, les 2 103 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, 47,13% des personnes habilitées à voter à Rémilly s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 39,81% au deuxième tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.