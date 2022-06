Résultat de la législative à Richelieu : 2e tour en direct

19/06/22 19:03

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone camouflent des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Richelieu. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 32,29% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. La candidature Rassemblement National glane 22,15% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 19,66% des voix.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Richelieu, son postulant avait enregistré 19,66% des suffrages le 12 juin dernier. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 9,82%, 1,35%, 1,35% et 1,92% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 14,44% à Richelieu pour ce premier tour.

Le résultat de la législative à Richelieu est dorénavant publié. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes auprès des 1255 habitants de Richelieu inscrits dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 77 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire. Fabienne Colboc a raflé 32% des votes. Jean-François Bellanger (Rassemblement National) et Laurent Baumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 22% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 48%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Richelieu (37) seront incités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,4% des voix au premier tour à Richelieu. L'actuel président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31,3% et 9,8% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Richelieu avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 53,5% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 46,5% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ?