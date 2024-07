Résultat des législatives 2024 à Thilouze (37260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les orphelins du Front populaire convoités L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,76% des bulletins à Thilouze. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Jusqu'où ira le RN lors du second tour à Thilouze ? La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. En analysant rapidement la progression du RN qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le nombre de voix du candidat RN devrait le faire gagner à Thilouze. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par les lepénistes dans la zone sur la même période (de 27,96% en 2022 à 42,24% le 30 juin dernier) : une hausse de 15 points qui peut encore grimper.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a une chance de s'imposer. Lors des dernières législatives à Thilouze, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,96% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 29,75% pour Fabienne Colboc (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (50,20%). Fabienne Colboc s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Thilouze D'après les projections des sondeurs dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite serait susceptible de rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des habitudes locales. Grâce à 42,24% des suffrages, Jean-François Bellanger (Rassemblement National) a pris la pôle position à Thilouze, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round de l'élection législative. Fabienne Colboc (Majorité présidentielle) et Laurent Baumel (Front populaire) suivaient en récupérant 26,84% et 22,76% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Jean-François Bellanger accumulant cette fois 32,89%, devant Laurent Baumel avec 29,73% et Fabienne Colboc avec 27,65%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Thilouze ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Le 30 juin dernier, 67,8% des électeurs de Thilouze ont participé lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 49,44% des électeurs de Thilouze. Le taux de participation était de 46,1% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Thilouze ? À Thilouze, le niveau d'abstention est à n'en pas douter un facteur crucial de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation à Thilouze était de 67,8% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,65% au premier tour et 41,8% au second tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 75,58% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 76,04% au premier tour, c'est-à-dire 987 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient susceptibles de ramener les habitants de Thilouze dans les isoloirs.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Thilouze : ce qu'il faut retenir Comment les électeurs de Thilouze peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 49 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,44%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (11,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 567 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,31%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Thilouze mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,28% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.