Résultat des législatives 2024 à Chinon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Chinon, un lien étroit

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Chinon se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 052 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 644 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 492 foyers fiscaux. Dans la ville, 14,46% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 33,71% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Chinon incarne une communauté diversifiée, avec ses 348 résidents étrangers, soit 4,32% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 52,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1265,26 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Chinon, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.