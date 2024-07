Résultat des législatives 2024 à Ballan-Miré : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs déterminants des élections législatives 2024 est indiscutablement le taux de participation. Dans la ville, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 73,24%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,5% au premier tour et 54,45% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 79,39% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,66% au premier tour, ce qui représentait 5 235 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Ballan-Miré.

17:29 - Ballan-Miré : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quelle influence les électeurs de Ballan-Miré exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,93%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (69,89%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,0%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 653 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,53%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ballan-Miré mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,42% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.