Résultat de la législative à Riom-ès-Montagnes : 2e tour en direct

18:06 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé troisième à Riom-ès-Montagnes dimanche dernier Les inscrits de Riom-ès-Montagnes avaient donné 14,72% de leurs suffrages aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés il y a une semaine, pour la première étape des législatives 2022. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,53%, 2,65%, 1,79% et 4,22% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 23,19% à Riom-ès-Montagnes pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Riom-ès-Montagnes ? Dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour, les électeurs de Riom-ès-Montagnes ont plébiscité la candidature Divers droite qui a amassé 34,23% des suffrages. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 27,54% et 14,72% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Riom-ès-Montagnes Au fil des dernières années, les 2553 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes législatives, 43,78% des personnes en âge de participer à une élection à Riom-ès-Montagnes s'étaient rendues dans l'isoloir au round deux, en d’autres termes 919 électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote. Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.