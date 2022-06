Résultat de la législative à Riom-ès-Montagnes : en direct

En direct

19:24 - Du côté de la gauche, les 14,53% de Jean-Luc Mélenchon à Riom-ès-Montagnes observés Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Riom-ès-Montagnes comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,53% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,65% et 1,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 18,97% à Riom-ès-Montagnes pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Riom-ès-Montagnes ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Riom-ès-Montagnes, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 30,64% des voix, devant Marine Le Pen à 23,77%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 14,53% et Valérie Pécresse à 8,45%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser ce tableau lors des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - À Riom-ès-Montagnes, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur clé des législatives 2022 à Riom-ès-Montagnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,65% au sein de la commune. La participation était de 72,8% au premier tour, c'est-à-dire 1 429 personnes. Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ?

11:30 - À Riom-ès-Montagnes quel était le pourcentage de la participation à Riom-ès-Montagnes en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 51,26% au premier tour au sein de Riom-ès-Montagnes. Le taux de participation était de 43,78% pour le tour deux.